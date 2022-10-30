Москвичам назвали лучшую альтернативу кофе и энергетикам

Лучшую альтернативу кофе и энергетикам назвал москвичам в беседе с «МК» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, это зеленый чай.

«Зеленый чай бодрит сильнее, чем кофе, улучшает концентрацию внимания и снимает усталость», — сказал Тяжельников, отметив, что кофе и энергетики приносят кратковременный эффект, после чего от их употребления появляется усталость и снижение трудоспособности.

Благодаря содержанию в зеленом чае разновидности кофеина теина, эффект от него имеет более продолжительное действие и менее радикальные побочные эффекты.

Ранее стало известно предпочтение москвичей в горячих напитках. Они чаще пьют чай, чем кофе.