Стало известно предпочтение москвичей в горячих напитках

Жители Москвы больше предпочитают пить чай, чем кофе. Об этом свидетельствует результаты исследования платформы «Сбермаркет», имеющиеся в распоряжении «Мосленты». Стало известно, что за год горожане на 45 процентов чаще покупают именно этот напиток.

«Спрос на горячие напитки меняется в зависимости от сезона и достигает пика в ноябре-декабре, когда потребление вырастает почти в три раза по сравнению с летними месяцами. Примечательно, что в процентном соотношении интерес к кофе в холодные месяцы увеличивается сильнее — на 210 процентов (для чая эта цифра составляет 188 процентов)», — говорится в исследовании.

При этом популярнее всего у россиян растворимый кофе. Далее в рейтинге идет молотый кофе и на третьем месте зерновой. Напиток в капсулах оказался на последнем месте. Отмечается, что именно москвичи являются самыми активными покупателями горячих напитков.

Исследование охватило данные о заказах с января 2021 года по настоящее время.

Ранее предельную норму кофе для человеческого организма назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, этот напиток способен быть как лекарством, так и ядом.