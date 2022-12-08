Футболист Кокорин сравнил жизнь в Москве и на Кипре

Жизнь в Москве и на Кипре сравнил российский футболист Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис». Своими наблюдениями он поделился со Sport24.

Главным плюсом российской столицы спортсмен назвал развитость сферы услуг. «В Москве можно поесть в ресторанах после 22:30. И кинотеатры», — отметил он. Недостатком Москвы в сравнении с Кипром Кокорин считает погоду. «Главный здешний плюс — солнце», — заявил он.

При этом футболист рассказал, что «окиприотился» и перестал ходить на море в хорошую погоду. «Сейчас уже не сезон — плюс 28. Если честно, пока даже времени нет на море ходить. С утра дела, потом тренировка. А в выходные я всегда чем-то непонятным занят», — признался Кокорин.

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