Переехавшая в Израиль россиянка сравнила Тель-Авив с Москвой

Тель-Авив с Москвой сравнила в разговоре с «Мослентой» переехавшая в Израиль россиянка, жена раввина Йосефа Херсонского Мария Хлоповская. В первую очередь, по мнению героини интервью, жители двух городов отличаются разными ценностями. «В этой стране материальное как бы уходит на второй план. Например, ты можешь идти по улице и встретить людей, которые просто сидят на тротуаре или на земле. Для москвича это очень странное поведение», — привела пример Хлоповская. Она вспомнила, что сама через какое-то время, проведенное в Израиле, сменила гардероб на более простой.

По словам жены раввина, Москва, в отличие от Тель-Авива, город «очень стрессовый». «В Тель-Авиве понты не нужны. Здесь ценятся теплые, добрые отношения и внимание друг к другу», — рассказала она.

Ранее исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова сравнила Москву и Санкт-Петербург. По словам Власовой, столица России выглядит гораздо ухоженнее города на Неве.