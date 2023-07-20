Москвичи назвали оптимальное количество детей в семье

Оптимальное количество детей в семье назвали москвичи в опросе Telegram-канале «Новости Москвы». Большинство высказались, что хотят двух и более детей.

Так, 38 процентов респондентов на вопрос «Сколько планируете детей в семье?» выбрали ответ «2». Еще 25 процентов хотят одного ребенка, 13 процентов — трех, 18 процентов вообще не хотят заводить детей, и шесть процента планируют четырех детей и больше.