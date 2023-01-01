Названо количество рожденных в первую ночь года детей в Подмосковье

Количество рожденных в первую ночь года детей в Подмосковье назвали на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

«В новогоднюю ночь (с 00:00 до 08:00) подмосковные врачи помогли родиться 27 детям — 13 мальчикам и 14 девочкам», — сообщили в ведомстве.

Первым в области в 2023 году на свет появился мальчик в Щелковском перинатальном центре, уточнили в Минздраве. Ребенок весом 2640 граммов и ростом 50 сантиметров родился в 0:15.

«В нашем регионе созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Вне зависимости от праздников и времени суток, вас ждут забота, комфортные условия и внимание», — процитировали на сайте первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.

Ранее подмосковные врачи помогли 42-летней женщине родить 11-го ребенка. В положенный срок в результате кесарева сечения на свет появился мальчик.