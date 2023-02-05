Кинолог назвал безопасное количество лакомств для собаки

Безопасное суточное количество лакомств без вреда для здоровья собаки назвал в интервью «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил о внимательном отношении к рациону животного и важности подсчета съеденного.

«Большинство лакомств не содержат минеральных и полезных веществ, из-за чего могут вызывать ожирение или диабет. Чтобы этого избежать, учитывайте каждую вкусняшку, которую вы предложили собаке. В норме лакомства не должны составлять более 10 процентов от суточного рациона питомца. Поэтому если вы предлагаете собаке угощение, то одновременно сокращайте суточную порцию еды. Дело в том, что лакомства достаточно калорийные и не пойдут на пользу, если питомец переест», — сказал он.

Лучший вариант для собаки — это домашние лакомства, отметил специалист. Их можно сделать из мясных субпродуктов, мяса, овощей или фруктов. Выбранные продукты предпочтительнее запекать, засушивать в духовке или вялить. Кроме того, можно предлагать овощи и фрукты без термической обработки.

Кинолог советует обращать особое внимание на состав и срок годности магазинных лакомств. Следует избегать угощений с искусственными ароматизаторами и красителями, без мяса или мясных субпродуктов. Кроме того, Голубев рекомендует не покупать необработанную шкуру животных (как правило такие лакомства выпускаются в форме косточек). ,При транспортировке эти шкуры хранят в химических ваннах, затем обрабатывают щелочными растворами для удаления шерсти и жира, а в конце вновь обрабатывают химикатами, чтобы сделать их рыхлыми и более мягкими.

«Такое "лакомство" может привести к проблемам с ЖКТ, удушью и непроходимости кишечника, поэтому не стоит радовать собаку подобным угощением. Стоит избегать сырых или обработанных костей, которые могу травмировать пасть собаки и вызывать проблемы с ЖКТ», — предупредил он.

Ранее Голубев перечислил породы собак, наиболее склонные к ожирению. Он предупредил, что без контроля со стороны хозяина собака может переедать, что затем скажется на ее здоровье.