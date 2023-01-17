Кинолог перечислил склонные к ожирению породы собак

Голубев добавил, что иногда имеет смысл обратится к ветеринарному врачу, так как лишний вес может оказаться симптомом серьезного заболевания.

Ранее 10 признаков стресса у собаки перечислила кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, собака может повторять одни и те же движения, портить вещи, скулить, часто облизываться и прижиматься к полу, что сигнализирует о проблеме.