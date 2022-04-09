Россиянам назвали оптимальное количество парфюма для использования

Нередко, используя парфюм, человек может переборщить и создать некомфортную ситуацию для окружающих. Парфюмер, основатель бренда «VN Perfumes» и Школы парфюмерного искусства Валерия Нестерова в беседе с «Мослентой» назвала россиянам ряд правил, которые помогут в корректном использовании парфюмов, а также его оптимальное количество.

Для начала она отметила уместность использования аромата. Для делового завтрака и поездки в офис следует выбирать парфюм с неярким звучанием. «Желательно с деликатными древесными нотами или легкими цитрусами», — объясняет она.

В случае, если человек собирается на торжественный выход, следует учесть, где мероприятие будет проходить. Если пространство замкнутое, то лучше не наносить парфюм «объемно», а использовать интимное нанесение: сзади по линии роста волос или на яремную впадинку — одно распыление. Это, по словам Нестеровой, поможет яркому парфюму звучать деликатнее.

«Прислушивайтесь к комментариям окружающих людей. Яркому парфюму могут говорить комплименты: "Какой у вас необычный парфюм!" Это повод обратить внимание — не переборщили ли вы с нанесением. Когда парфюм вписывается в образ и не перекрывает его, то обычно комплименты делают образу в целом, а парфюм в таком случае выступает инструментом привлечения внимания», — отмечает парфюмер.

Так, оптимальным количеством парфюма Нестерова назвала одно распыление.

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