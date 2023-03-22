Определено оптимальное количество приемов пищи для похудения

При желании похудеть нужно убрать из рациона вредные продукты: сахар, фаст-фуд, сдобу, промышленные десерты, консервы, копчености. Если трудно сразу отказаться от сладкого, можно постепенно заменять конфеты и пирожные свежими ягодами и фруктами, а для перекуса носить с собой контейнер с овощной нарезкой.

Чтобы контролировать съеденное, можно первое время вести дневник питания, советует Энхель. Для этого существуют специальные приложения. «Делая записи, подсчитывайте калории, БЖУ, гликемический индекс продуктов. Такой подход позволит упорядочить рацион и сделать процесс похудения максимально наглядным», — пояснила биохакер.

Кроме того, собеседница «Мосленты» призвала к регулярной физической активности и рекомендовала пройти медицинское обследование, чтобы составить план похудения, привести в норму гормональный фон, выявить и восполнить дефициты.

Ранее была раскрыта необходимая для эффективного похудения ежедневная норма воды.