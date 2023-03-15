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02:51, 15 марта 2023
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Названы регионы с самым большим количеством завещаний

Максимальное количество завещаний в 2022 году составили жители Москвы и Подмосковья.

Названы регионы с самым большим количеством завещаний
Фото: Scott Graham / Unsplash

Регионы, где в 2022 году граждане РФ составили максимальное количество завещаний, РБК назвали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Первые места в списке заняли Москва и Подмосковье.

Так, в столице было зарегистрировано около 45 тысяч документов, составленных на случай смерти, по области — 26 тысяч, в Санкт-Петербурге — 22 тысячи. В пятерку регионов по количеству составленных завещаний вошли также Краснодарский край — 16 тысяч и Ростовская область — 12 тысяч. Первенство Москвы в этом рейтинге специалисты связывают с большим количеством жителей.

Всего за прошедший год в стране было оформлено 582 тысячи завещаний, на две тысячи больше, чем годом ранее. Основной пик спроса пришелся на арт-апрель, когда было заверено 50 тысяч документов.

Ранее стало известно, что жительница Подмосковья завещала внучке квартиру вместе с сыном-алкоголиком.

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