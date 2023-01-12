Жительница Подмосковья завещала внучке квартиру вместе с сыном-алкоголиком

Жительница Подмосковья завещала внучке квартиру вместе с ее отцом, своим сыном-алкоголиком. Об этом «Мосленте» рассказала мать девочки, 35-летняя жительница столицы Елизавета.

«Несколько недель назад я столкнулась с ситуацией, к которой оказалась совершенно не готова. Бывший муж, с которым мы не виделись уже несколько лет, позвонил и сообщил о смерти своей матери. Бывшая свекровь оставила завещание, по которому ее квартира в Подмосковье переходит моей несовершеннолетней дочери. Казалось бы, это подарок. Но не все так просто», — поделилась женщина.

По ее словам, с бывшим мужем она разошлась в 2013-м году из-за его алкоголизма. Развод был оформлен в 2016-м году. Суд шел долго, мужчина грозился, что заберет дочь к себе, однако получив решение о разводе, пропал.

Через некоторое время у бывшего мужа москвички умерла мать и оставила завещание, по которому жилплощадь переходила внучке, при условии, что за ее отцом остается пожизненное право пользования этой квартирой. Сейчас мужчина живет как раз в ней, однако оплачивать коммунальные платежи по закону придется наследнице.

Юрист-консультант Сергей Милосердов рассказал, как в таком случае можно продать квартиру вместе с жильцом, и как отказаться от оплаты долгов за такую жилплощадь.