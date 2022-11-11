Колопроктолог перечислил факторы риска развития рака толстой кишки

Факторы риска развития рака толстой кишки перечислил «Мосленте» врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Вадим Кулушев. По его словам, врачи выделяют два фактора: наследственный и спорадический (случайный).

«Если говорить о наследственной форме, то это люди, болеющие или имеющие близких родственников, страдающих рядом наследственных заболеваний. Это синдром Линча (вызван наследственной мутацией гена), семейный аденоматоз (образование множественных полипов) и другие более редкие заболевания. Главным фактором риска спорадического колоректального рака является возраст. Поэтому все люди должны регулярно проходить обследования у врача для своевременного выявления предопухолевых состояний», — объяснил Кулушев.

Кроме того, факторы риска делятся на модифицируемые и немодифицируемые. К первым относятся малоподвижный образ жизни, высокий индекс массы тела, употребления алкоголя и курение. Ко вторым — возраст, наличие сахарного диабета, воспалительных заболеваний толстой кишки и другое.

«Шансы успешного лечения рака толстой кишки достаточно высоки. Ранняя диагностика и удаление полипов толстой кишки — действенный метод предотвращения колоректального рака», — уточнил врач.

Ранее о рисках развития рака толстой кишки, связанных с постоянным употреблением алкоголя и курением табака, рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи городского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Игорь Лебедев.