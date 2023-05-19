20:53, 19 мая 2023
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Доктор Мясников назвал комаров переносчиками смертельно опасных заболеваний
Доктор Мясников напомнил о распространении комарами малярии и желтой лихорадки.
Фото: Mithil Girish / Unsplash
О распространении комарами смертельно опасных заболеваний напомнил в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал, что от их укуса можно заразиться малярией и желтой лихорадкой.
Специалист пояснил, что комары переносят только те инфекции, которые могут созреть внутри них. Среди таких заболеваний доктор выделил малярию, лихорадку денге, желтую лихорадку и энцефалит.
При этом он опроверг мифы о возможности передачи ими ВИЧ или коронавирусной инфекции.
Ранее было раскрыто количество заразившихся от клещей болезнью Лайма жителей Подмосковья.