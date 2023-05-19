Доктор Мясников назвал комаров переносчиками смертельно опасных заболеваний

О распространении комарами смертельно опасных заболеваний напомнил в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал, что от их укуса можно заразиться малярией и желтой лихорадкой.

Специалист пояснил, что комары переносят только те инфекции, которые могут созреть внутри них. Среди таких заболеваний доктор выделил малярию, лихорадку денге, желтую лихорадку и энцефалит.

При этом он опроверг мифы о возможности передачи ими ВИЧ или коронавирусной инфекции.

Ранее было раскрыто количество заразившихся от клещей болезнью Лайма жителей Подмосковья.