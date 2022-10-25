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07:26, 25 октября 2022
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Владелица пиццерий в Москве раскрыла значение домашнего комфорта в ресторанах

Владелица пиццерий в Москве раскрыла значение домашнего комфорта в ресторанах
Фото: Предоставлено героем материала

Значение домашнего комфорта в ресторанах раскрыла «Мосленте» создательница ресторанов Scrocchiarella и подмосковных пиццерий «Луковка» Анастасия Королева. В пример она привела семейные заведения в Европе, где рестораном могут владеть родственники, передавая бизнес из поколения в поколение.

«Когда приходишь в такое место, точно знаешь, что блюдо тебе приготовят из качественных продуктов, которые закупаются у проверенных временем людей. С тобой всегда здороваются, тебя узнают, тебя знают. Поварам и официантам известны твои вкусы и предпочтения», — описала Королева уютное по-домашнему место.

Предпринимательница отметила, что пыталась создать такую же атмосферу в своих первых пиццериях. По ее словам, управляющие знали местную публику и постоянных посетителей. «К каждому у нас был индивидуальный подход. Это непросто, но очень важно», — заявила Королева.

Ранее главный ресторанный тренд столицы раскрыл ресторанный критик Михаил Костин. По его словам, в моду вошла мексиканская кухня.

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