«У меня работали все именитые итальянские повара». Сколько стоит создание сети пиццерий в Москве?

«Все, как в Америке»

Наша история началась еще в конце 90-х. Тогда мы с мужем занимались фотобизнесом — у нас было 12 фотолабораторий и 20 фотомагазинов. Дело приносило неплохой доход, мы чувствовали себя уверенно и не планировали что-то менять.

Но примерно в то же время на проспекте Мира появилось одно из первых кафе «Баскин Роббинс». Мы постоянно проезжали мимо, заходили туда. И в какой-то момент я поняла, что хочу сделать такое же. Тогда финансы позволяли нам воплотить желание в жизнь. И мы открыли «Баскин Роббинс» в Одинцово, использовав помещение, где раньше располагался один из наших магазинов.