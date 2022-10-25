«У меня работали все именитые итальянские повара». Сколько стоит создание сети пиццерий в Москве?
Пицца стала одним из самых популярных блюд в Москве довольно давно. Римская пицца — в последние несколько лет. Одним из ее популяризаторов у московской публики была Анастасия Королева, создательница ресторанов Scrocchiarella и подмосковных пиццерий «Луковка». Насколько пиццерии прибыльны сегодня? Сколько требуется вложить в них на старте? Как создать в них домашний уют? Каков средний чек? Почему рестораны закрываются? И какой формат более доступен столичной публике? Об этом и многом другом Анастасия рассказала в беседе с «Мослентой».
«Все, как в Америке»
Наша история началась еще в конце 90-х. Тогда мы с мужем занимались фотобизнесом — у нас было 12 фотолабораторий и 20 фотомагазинов. Дело приносило неплохой доход, мы чувствовали себя уверенно и не планировали что-то менять.
Но примерно в то же время на проспекте Мира появилось одно из первых кафе «Баскин Роббинс». Мы постоянно проезжали мимо, заходили туда. И в какой-то момент я поняла, что хочу сделать такое же. Тогда финансы позволяли нам воплотить желание в жизнь. И мы открыли «Баскин Роббинс» в Одинцово, использовав помещение, где раньше располагался один из наших магазинов.
Анастасия Королева
Фото: Предоставлено героем материала
Это был колоссальный опыт. В тот период за франшизой внимательно следили американцы, так что нам с открытием помогал их отдел франчайзинга. Наше кафе было создано по всем стандартам. Все было, как в Америке. Фактически мы взяли зарубежный опыт и полностью повторили его у себя в Одинцово. Кафе было оснащено аутентичным оборудованием компании, все было продумано, даже стулья и салфетницы были привезены нами из США.
«Закрывать или что-то придумывать»
Сейчас уже сложно вспомнить цифры, но по тем временам это дорого стоило. Мы открылись в 1997 году, и проработали в таком формате около двух лет.
Но мороженое оказалось очень сложным продуктом, при том, что в 90-е, когда какие-то его виды привозились бортами из-за рубежа, смеси для него закупались в США, сливки — в Литве и Латвии. Оно было очень вкусным и качественным.
Проблема была в том, что кафе практически не приносило прибыли, а наш основной бизнес был вынужден держать его на плаву. Мороженое — сезонный продукт. Уже в середине сентября никого холодными сладостями не заманишь. Мы, конечно, пытались предлагать людям что-то еще, например, блинчики, но это особого эффекта не дало.
Семейная пицца
Фото: Предоставлено героем материала
Я убеждена, что любой бизнес, даже если ты открываешь его, как некое хобби, должен приносить удовлетворение, в том числе материальное. Без этого он не может существовать. Он должен постоянно развиваться, смотреть вперед, строить планы на будущее. Но в случае с нашим кафе так не получилось. Мы оказались перед выбором — закрывать его или что-то придумывать, искать новые пути.
«Это все же не центр Москвы»
Кафе находилось в довольно большом помещении, и мы решили разделить его на две зоны. В одной оставался наш «Баскин Роббинс», а в другой мы сделали некий маленький фуд-корт — пиццерию под названием «Луковка».
дата открытия первой пиццерии «Луковка»
Мы открывали ее вместе с компанией «Практика». Она существует и сейчас. Ее специалисты учили нас готовить пиццу, а также поставляли на оборудование.
Мы открылись в 2001 году. В новую идею был вложен еще один важный смысл — мне хотелось привнести в наше Одинцово культуру посещения кафе. Как вы понимаете, это все же не центр Москвы. А еще для меня было важно, чтобы все — атмосфера, цена и качество нашей пиццы — было комфортным для людей. Нам хотелось стать частью местной культуры.
И в этом проекте было столько участия и моего, и моей мамы, которая прекрасно готовит, что чувствовался домашний уют. Было здорово.
Фото: Предоставлено героем материала
Мы вышли на окупаемость уже через полгода, а еще за пять лет выросли, и «Луковки» открылись еще в нескольких подмосковных городах, среди которых Волоколамск, Звенигород, Можайск и другие.
«Тебя узнают, тебя знают»
Пиццерия была похожа на семейные итальянские или испанские ресторанчики. Мы видели много таких заведений, когда приезжали в Европу.
Как правило таким рестораном владеет одна семья, передавая его из поколения в поколение. Он часто находится на первом этаже дома, в котором живут хозяева, и в шаговой доступности для жителей близлежащих домов.
Когда приходишь в такое место, точно знаешь, что блюдо тебе приготовят из качественных продуктов, которые закупаются у проверенных временем людей. С тобой всегда здороваются, тебя узнают, тебя знают. Поварам и официантам известны твои вкусы и предпочтения. Ты чувствуешь, что тебя выделяют, к тебе не относятся, как к случайному гостю, который забежал сюда, просто проходя мимо. И именно это у меня ассоциируется с понятием «домашний комфорт», если говорить о ресторанах.
Фото: Предоставлено героем материала
В наших пиццериях все было примерно так же. Управляющие знали местную публику и постоянных клиентов. К каждому у нас был индивидуальный подход. Это непросто, но очень важно.
«Самые счастливые годы»
Мы очень увлеклись этим новым делом. К тому же мы получали такую отдачу, что постоянно хотелось привносить что-то новое, развиваться, удивлять. И я постоянно приглашала к нам интересных специалистов. На самом деле, все итальянские повара, которые теперь имеют имя и даже пишут книги, так или иначе работали у меня. Я приглашала их на летнее, весеннее или другое сезонное меню, на меню салатов и подобные проекты.
закупочная стоимость килограмма итальянской муки для пиццы в ресторанах Scrocchiarella
Для меня это были самые счастливые годы. Мы постоянно творили, и отклик, который мы при этом получали, вдохновлял нас еще сильнее.
Это бизнес и сейчас остается хорошим, правильным и доходным. У нас до сих пор работают три ресторана.
«Тесто — бомба, но дорого»
В середине 2010-х мы решили, что нужно выводить пиццерию уже на московский рынок. Но я была перфекционистом. Мне казалось, что для такого шага нашему ресторану нужно что-то особенное.
Фото: Предоставлено героем материала
Мы посещали практически все крупные европейские выставки, касающиеся ресторанного бизнеса. Очередной раз приехав в Милан, мы увидели, как компания ItalMill представляла новое тесто для римской пиццы. Я была поражена и его вкусом, и качеством. Тогда уже поняла: это мое.
Мы вернулись туда на следующий год вместе со специалистами компании «Практика», чтобы еще раз посмотреть на предложение и определиться. Мне очень хотелось завезти эту новую муку.
Когда мы попробовали пиццу на ее основе, все сказали: тесто — бомба, но цена слишком высока. Но у меня было другое мнение. Так что уже через месяц после выставки к нам приехал итальянский технолог.
Сперва мы решили заменить тесто в пицце, которую пекли в «Луковке». Посмотрели, посчитали. К тому же итальянские специалисты дали нам много ценных советов. Например, они научили нас экономить на сыре, соблюдая правильный температурный и временной режим при выпекании. И если раньше на одну пиццу у нас уходило 120 грамм сыра, потому что мы терли его, а потом в печи он выпаривался, то потом мы стали тратить только 80 грамм. Все просто — сыр начали резать толстыми кубиками, а правильная температура в печи позволяла нам не терять лишний продукт.
Фото: Предоставлено героем материала
Эта экономия позволила нам завезти итальянскую муку, но не поднимать цены на пиццу в наших ресторанах. На самом деле, цена коржа составляет только 10 процентов от себестоимости пиццы. Это не так существенно.
«Пиццерия и две фабрики»
Как только мы стали работать с новой мукой, мы решились на открытие ресторана в Москве. Но у него было уже новое имя. «Луковка» была уже очень прибыльной, так что позволила нам открыть первые три заведения без инвесторов и кредитов. Это были рестораны на Покровке, Никитском бульваре и дизайн-заводе FLACON. Первый потребовал 36 миллионов рублей на старте, второй — 17 миллионов. Всего мы вложили в начале порядка 80 миллионов рублей.
Фото: Предоставлено героем материала
Первая пиццерия Scrocchiarella открылась в марте 2016 года. И уже через два года работы ресторана мы стали строить нашу первую фабрику. И этим мы тоже занимались самостоятельно, пусть и с привлечением небольшого кредита.
В итоге, у нас появилось даже две фабрики — на одной делались салаты, был кондитерский, холодный и горячий цеха. Там мы делали различные заготовки, производили морсы, компоты и прочее. А вторая была действительно большой. Мы вложили в нее порядка миллиона евро Она открылась в 2018 году. Там мы делали замороженные полуфабрикаты для пиццы. Мы продолжали работать на сырье ItalMill.
«Рестораторы не понимали, зачем это нужно»
На самом пике у нас было шесть ресторанов в Москве, в том числе и те, что мы открывали уже при участии инвесторов. У нас была фабрика с эксклюзивным правом представлять продукты ItalMill в России и некоторых странах СНГ.
объем стартовых вложений в открытие первых трех ресторанов Scrocchiarella в Москве
У нас был разработанный продукт с полным циклом. И мы готовы были выходить на франшизу.
И в этот момент мы вышли на московский рынок еще и с базами для пиццы, предложили рестораторам покупать у нас готовые коржи. Это было непросто. Поначалу они вообще не понимали, зачем это нужно. Мы постоянно объясняли, что готовая основа сокращает и время приготовления, и усилия. Те же тестомесы по каким-то причинам могут не выйти на работу или уволиться, а при наличии таких основ от этого производство уже зависеть не будет.
Фото: Предоставлено героем материала
Все шло хорошо, но год назад на фабрике произошел пожар. Сгорело все. Потери были огромными. Но я первое время о них даже не думала: боялась, что кто-то пострадал. Но, слава богу, все остались целы и невредимы.
«Сделка не состоялась»
После этого удара мне хотелось продать бизнес, оставить себе небольшой процент, передать остальное инвесторам и работать уже как управляющая компания. Но этого не случилось. Сделка не состоялась.
стоимость строительства фабрики по производству полуфабрикатов для пиццы
Мы не стали терять время, и уже через четыре месяца после пожара начали строить новую фабрику. Это потребовало около миллиона евро. Я тогда думала об одном: что бы там ни было, а она лишней не будет. До всего этого мы работали с «Шоколадницей», «ВкусВиллом», «Глобусом» и другими компаниями. Сейчас строительство фабрики окончено, но мы только начинаем снова выходить на рынок. Потери, конечно, пока не отбили.
Фото: Предоставлено героем материала
И у нас продолжали работать рестораны. Сейчас их два, но мы выходим на новый формат. Очень на него рассчитываем.
«В команде должны работать свои люди»
Проблемы с набором персонала у нас были только на начальном этапе, в первое время существования «Луковки». Но потом стало ясно, что в команде с нами должны просто работать свои люди.
Это те, кто разделяют нашу точку зрения на вещи, понимают, что мы делаем, уважают и ценят, как свой, так и наш труд. Теперь проблемы с кадрами у нас нет.
К своим сотрудникам мы относимся с большим уважением, к тому же очень многое в нашей работе завязано на неких человеческих принципах. Я сама не заточена под схему «деньги-работа-и-все».
С нами до сих пор работают люди, пришедшие к нам в самом начале. Сейчас мне 47 лет, а у меня есть сотрудники, которые со мной с моих 19-ти. Они есть и в «Луковке», и в московских ресторанах. Костяк не меняется. К тому же мы вместе прошли через все трудности. Это дорогого стоит.
Фото: Предоставлено героем материала
Найти своих людей не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — знать, кто ты сам, каких принципов придерживаешься, с кем тебе комфортно. Нужно просто искать таких же людей. Кто-то окажется в ближнем круге, кто-то найдется чуть подальше. Но твоя философия должна распространяться на все твое дело, идти от тебя ко всем вплоть до официантов и уборщиц.
«Доходы снижаются, люди уезжают»
За все время работы наших ресторанов в Москве наша публика практически не менялась. Например, в ресторан на Никитском заходят все те же люди. Это жильцы ближайших домов, экспаты, которые были и остаются в том районе. Это не те люди, что просто пробегают мимо.
средний чек в ресторанах Scrocchiarella в Москве
Как правило, к нам приходят представители среднего класса и выше. Но меня несколько расстраивают изменения, происходящие на Покровке. Там меняется улица сама по себе. На мой взгляд, она превращается в место молодежных и питейных заведений. Наша публика там постепенно размывается.
Фото: Предоставлено героем материала
Мы вообще постепенно теряем нашу аудиторию. Ее доходы снижаются, многие наши клиенты уезжают из страны. Но эти все же посетители нашего ресторана остаются такими, какими и были. Но и мы сами не меняем нашей концепции, например, на молодежную.
«Новые конкуренты ресторанов»
Доставка у нас тоже есть. Мы отправляем пиццу на дом и сами, и с участием популярных приложений. Но последний год показатели сильно падают. При этом мы сами ничего не меняли в нашей работе — мы готовим все ту же вкусную и римскую пиццу из тех же продуктов, что и раньше.
Фото: Предоставлено героем материала
Но сравнивать доход от доставки с ресторанами невозможно. Во-первых, во время пандемии практически все супермаркеты поняли, что людям свойственно заказывать готовую еду. Везде появились фабрики-кухни и своя кулинария. В итоге человек может заказать вместо продукции ресторанов что-то попроще, но подешевле. Так появились новые конкуренты ресторанов.
Так что выручка ресторанов — совсем другая история. К тому же у нас оставляют хорошие чаевые. Это говорит о том, что люди довольны сервисом. Средний чек в ресторанах Scrocchiarella — 2 500 рублей.
«Новые кафе будут другими»
Сейчас у нас открывается два новых кафе на Новослободской и на Таганке. Они будут уже другими. Это формат «Луковки», который мы постараемся перенести в Москву. Конечно, там будет вся линейка нашей продукции, но меню будет более облегченным. Появятся пиццы меньшего размера. Также мы пересмотрели ингредиенты, так что будут позиции с более простыми вкусами и с меньшей стоимостью.
стоимость месячной аренды помещения для пиццерии, коммунальные услуги в эту сумму не входят
В этих кафе тоже будет отличное оборудование, прекрасные печи. Многие продукты для этих заведений будет производить фабрика-кухня. Их можно будет взять с собой. Также мы планируем предложить пиццу по кусочкам, пиццу, как сэндвич, с возможностью разогреть ее. Новый формат кафе позволяет и быстро перекусить, и посидеть подольше. Но он проще. От ресторанного формата мы тут уходим вообще.
«Шансы сохранить бизнес»
Сейчас бизнес переживает непростые времена. Недавно я просматривала статистические данные, которые предоставляют крупные сети. У нас было плохое лето. Общий спад на рынке составил 15-20 процентов. Мы просели только на пять в сравнении с прошлым годом. Люди находятся в постоянной тревоге. Они стали экономить деньги. Экономический спад на лицо.
Фото: Предоставлено героем материала
И если в сентябре мы сумели вернуться к хорошим показателям, чего сами не ожидали, то на фоне всех происходящих события выручки снова упали. В первые выходные после объявления частичной мобилизации они сократились на 50 процентов. И это не только у нас. Все так отработали.
Мы живем в непростые времена, но не все это понимают. Например, арендодатели не могут свыкнуться с мыслью, что таких цен за помещения, как были до пандемии, быть уже не может.
У нас был ресторан на Серпуховской, но пришлось закрыть его, в том числе и из-за цены за аренду. Мы платили по 750 тысяч рублей в месяц и еще 150 тысяч доплачивали за коммунальные услуги. Но нам подняли оплату до 950 тысяч. И оставлять там ресторан уже не было смысла.
Сейчас все будет зависеть от того, насколько быстро общество примет времена, в которых теперь живет. Если большинство сделает это в ближайшее время, будет больше шансов сохранить какой-то бизнес.
Фото: Предоставлено героем материала
Если говорить о нас, мы сейчас выходим в ретейл с замороженной пиццей. Сейчас, на мой взгляд, основные доходы нам будет приносить именно фабрика. Рестораны будут скорее работать в ноль. Но мы надеемся, что новый формат заведений окажется прибыльным, хоть вряд ли эти доходы будут такими же, какими были до пандемии. Посмотрим, что будет дальше.