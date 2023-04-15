Комик Бебуришвили раскрыл стоимость предстоящей свадьбы в Москве

О скорой свадьбе заявил в выпуске юмористического шоу Comedy Club от 14 апреля на канале ТНТ известный российский комик Андрей Бебуришвили. Он раскрыл стоимость предстоящего торжества, которое планирует организовывать в Москве.

Юморист отметил, что свадьба в Москве — это очень дорого. На данный момент вместе с невестой они планируют потратить около восьми миллионов рублей. «Но без моего выступления — три», — пошутил Бебуришвили. Планируется, что праздник посетят 150 человек.

Имя своей возлюбленной комик не раскрывает, так же, как и дату свадьбы.

Ранее о подготовке к свадьбе с молодым избранником рассказала певица Татьяна Буланова. Мужчина младше артистки на 19 лет.