Татьяна Буланова рассказала о подготовке к свадьбе с молодым избранником

О подготовке к свадьбе с молодым избранником рассказала «Газете.ру» певица Татьяна Буланова. 54-летняя артистка сообщила, что выйдет замуж за 35-летнего теннисиста Валерия Руднева летом.

«Особой подготовки нет. Самое главное — я привожу себя в форму, худею», — заявила Буланова.

Певица добавила, что уже выбрала свадебное платье, а поиском обручальных конец занимается ее жених. «Он уже знает, какие нам нужны», — отметила она.

Влюбленные также определились с местом для торжества. «Делаем все сами, без помощи свадебных организаторов», — уточнила артистка.

Руднев станет третьим мужем Булановой. С 1992 по 2005 годы она состояла в официальном браке с музыкантом Николаем Тагриным, а с 2005-го по 2016-й — с футболистом Владиславом Радимовым.

Ранее секрет встречи возлюбленного «много за 30» раскрыла актриса и звезда телеканала ТНТ, многим известная по сериалу «Реальные пацаны», Марина Федункив.