Известный литературовед вспомнила о жизни в московской коммуналке

Прохорова рассказала, что была единственным ребенком в пятикомнатной коммуналке, и взрослые относились к ней хорошо. Однако по рассказам родителей она знает, что с соседями им не повезло. «В одной из комнат проживала классическая коммунальная ведьма, которая всех нещадно терроризировала. Когда она приходила на общую кухню, народ разбегался по своим углам, спасаясь от неизбежных скандалов и оскорблений. А в соседней комнате проживала семья пьяниц, где муж периодически бил супругу об стенку», — вспомнила героиня интервью.

Позднее семья Прохоровой переехала в новую хрущевку. Издатель отметила, что квартиры эпохи массового строительства принято ругать, однако тогда они стали спасением для многих семей. «Я помню восторг родителей при переезде в такую вот хрущобу, особенно мамы, которая сидела на собственной пятиметровой кухне и не могла поверить своему счастью», — сказала Прохорова.

Ранее журналист и писатель Александр Цыганов рассказал об устройстве быта в коммуналке на Чистых прудах в 1960-х годах.