На балерину Волочкову подали в суд за неоплату коммунальных услуг

С иском о взыскании денег за жилье, тепло и электроэнергию с российской балерины Анастасии Волочковой обратилось в Тверской районный суд ТСЖ «Итальянская улица, дом 4» из Санкт-Петербурга. Информация о деле размещена на сайте Московского городского суда.

Заявление поступило 31 января и было принято к производству 2 февраля 2023 года. Первое судебное заседание назначено на 17 апреля.

По данным издания Звездач, сумма иска составляет 400 тысяч рублей.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала в интервью «Мосленте» о своей зарплате, хейтерах, отношении к России и уевшим из страны коллегам.