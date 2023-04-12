На балерину Волочкову подали в суд за неоплату коммунальных услуг

20:46, 12 апреля 2023
1 мин.
На балерину Волочкову подали в суд за неоплату коммунальных услугТСЖ из Санкт-Петербурга через суд потребовало плату за жилье у балерины Волочковой
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
С иском о взыскании денег за жилье, тепло и электроэнергию с российской балерины Анастасии Волочковой обратилось в Тверской районный суд ТСЖ «Итальянская улица, дом 4» из Санкт-Петербурга. Информация о деле размещена на сайте Московского городского суда.
Заявление поступило 31 января и было принято к производству 2 февраля 2023 года. Первое судебное заседание назначено на 17 апреля.
По данным издания Звездач, сумма иска составляет 400 тысяч рублей.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала в интервью «Мосленте» о своей зарплате, хейтерах, отношении к России и уевшим из страны коллегам.