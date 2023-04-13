Волочкова отреагировала на судебный иск по неоплате коммунальных услуг

На судебный иск от санкт-петербургского ТСЖ по поводу неоплаты коммунальных услуг отреагировала в эксклюзивном интервью «Мосленте» российская балерина Анастасия Волочкова. Она заявила о четырехмиллионном долге перед ней.

«Я приду на суд, он состоится 17 апреля в 12:00. Все-таки любят со мной люди судиться. Всем это очень выгодно. Дело в том, что спор совершенно в другом. У меня есть некоторые разногласия с управляющей компанией. Они заключаются в том, что эта управляющая компания по официально проведенной экспертизе должна мне четыре миллиона рублей: 3,5 миллиона по экспертизе и 500 тысяч набежала пеня», — заявила артистка.

По ее словам, в подаренной ей миллиардером Сулейманом Керимовым квартире в северной столице по недосмотру ведущих хозяйственную деятельность год назад произошла протечка, повредившая расписанный художниками Эрмитажа потолок, паркет и окна. Теперь балерина вместе с соседом сверху собираются доказать вину ТСЖ. При этом долг по коммунальным услугам она не отрицает.

«Да, у меня есть долг. Год назад произошла эта протечка и ремонт мне делали мои друзья. На суде я хочу доказать, кто кому должен. Я считаю, что мне должны выплатить четыре миллиона. Что они мне там насчитали? Почему я должна платить управляющей компании, которая залила мне квартиру?» — заявила она.

Балерина напомнила, что в аналогичной ситуации отсудила у московской управляющей компании 666 тысяч рублей, после протечки потолка в квартире на Петровке, и поэтому не собирается отступать в нынешней ситуации.

«Я могу заплатить деньги, но не буду. Это дело моего Волочковского принципа. Почему я должна платить за квартиру, где я даже не живу? Там не течет вода, там не включается свет. У меня там в месяц выходит коммуналка 20 тысяч рублей. Я понимаю, что по закону это так, но я не готова платить деньги за то, что мне прорывает крышу, за нанесенный ущерб. Там же шелк на стенах нереальный, люстры, вензеля, камин... Вы не представляете, что там. Все испорчено. Ну и кто тут кому должен? Это же несправедливо», — сказала она.

С иском на 400 тысяч рублей обратилась в Тверской районный суд ТСЖ «Итальянская улица, дом 4» из Санкт-Петербурга. Первое заседание по делу о взыскании с Анастасии Волочковой денег за жилье, тепло и электроэнергию назначено на 17 апреля.