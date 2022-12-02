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18:09, 02 декабря 2022
1 мин.

Известная телеведущая показала комплекс упражнений для холодной погоды

Известная телеведущая показала комплекс упражнений для холодной погоды
Кадр: Telegram-канал «Летучая Елена»

Комплекс упражнений для холодной погоды показала в личном Telegram-канале известная телеведущая Елена Летучая.

«Несмотря на холод и желание лежать под одеялом, не забываем о здоровье, хорошем настроении и фигуре. Надеваем спортивную одежду и делаем со мной функциональную тренировку», — подписала знаменитость видеоролик с домашними занятиями.

Летучая показала функциональную тренировку, для которой понадобится только резиновый эспандер. Комплекс включает приседания, работу бедрами, планку, несколько упражнений на пресс, ягодичный мостик, прыжки и выпады вперед с отведением ног.

Ранее Самойлова в облегающем костюме показала свои успехи в спортзале. Она сняла и показала подписчикам все выполненные упражнения.

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