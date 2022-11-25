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21:37, 25 ноября 2022
1 мин.

Самойлова в облегающем костюме показала свои успехи в спортзале

Самойлова в облегающем костюме показала свои успехи в спортзале
Скриншот: видео @samoylovaoxana

Свои успехи в спортзале продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Вы, конечно, извините, но я просто максимально неприятная женщина. У меня теперь тренировки каждый день, но разные. Сегодня я была в спортзале на силовых. Все было легко и в радость», — заявила одетая в ярко-розовый облегающий спортивный костюм Самойлова на видео.

Она сняла и показала подписчикам все выполненные упражнения. Модель рассказала, что с тех пор, как она занялась танцами и новым для себя видом растяжки, ее захлестнуло энергией. «Интересно новое действие работает!» — отметила она.

Ранее Самойлову возмутили цены на организацию свадьбы. Шоком от завышенной стоимости некоторых праздничных атрибутов она поделилась с подписчиками.

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