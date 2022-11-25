Самойлова в облегающем костюме показала свои успехи в спортзале

Свои успехи в спортзале продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Вы, конечно, извините, но я просто максимально неприятная женщина. У меня теперь тренировки каждый день, но разные. Сегодня я была в спортзале на силовых. Все было легко и в радость», — заявила одетая в ярко-розовый облегающий спортивный костюм Самойлова на видео.