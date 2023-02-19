На концерте рэпера Мота в Москве устроили стрельбу

Фанат устроил стрельбу на концерте рэпера Мота (Матвей Мельников) в Москве, сообщает Shot. Компания пыталась пройти к артисту на сцену, но, после того как их не пустила охрана заведения, один из гостей достал оружие.

«В полицию позвонил сотрудник охраны заведения. Он рассказал, что один из зрителей начал стрелять в разгар концерта. На место приехал наряд полиции, но вооруженный мужчина уже скрылся», — говорится в сообщении.

Стало известно, что один из поклонников творчества Мота был на концерте с личной охраной и, получив отказ в проходе на сцену, достал у одного из них травматический пистолет. Мужчина выстрелил в землю, когда у него попытались отобрать оружие. Сразу после этого охранники посадили начальника в автомобиль и увезли с места происшествия. Хулигана разыскивает полиция.

Ранее охранник бара на Пятницкой улице в центре Москвы открыл стрельбу по посетителям заведения, в результате чего пострадали два человека.