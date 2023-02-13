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09:47, 13 февраля 2023
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В центре Москвы охранник бара открыл стрельбу по гостям заведения

В центре Москвы охранник бара открыл стрельбу по гостям заведения
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Охранник бара на Пятницкой улице в центре Москвы открыл стрельбу по посетителям заведения, в результате чего пострадали два человека. В пресс-службе Главного управления МВД России по столице «Мосленте» сообщили, что стрелок был задержан.

«Произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами и охранником. В ходе потасовки последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия», — сообщили в пресс-службе.

Полицейские задержали нападавшего и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Двое пострадавших мужчин были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали помощь.

Ранее сообщалось, что четверо студентов в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу на западе Москвы. Нарушители были задержаны.

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