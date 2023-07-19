10:18, 19 июля 2023
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Конфликт между пассажирами метро в Москве попал на видео
В вагоне столичного метро между пассажирами произошел конфликт.
Кадр: Telegram-канал «ППМ»
В вагоне столичного метро между пассажирами произошел конфликт, говорится в Telegram-канале информационного центра Следственного комитета России.
По данным ведомства, двое приезжих в вагоне столичного метро приставали к девушке. За нее заступился мужчина, после чего мужчины пытались спровоцировать конфликт с ним.
Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ППМ».
Ранее пять человек напали на защищавшего девушку подростка в Подмосковье.