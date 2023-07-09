Пять человек напали на защищавшего девушку подростка в Подмосковье

Пять человек напали на защищавшего девушку 15-летнего подростка в подмосковном Фрязине, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

По имеющейся информации, группа нетрезвых мужчин начала приставать к 16-летней школьнице. Ее одноклассник в попытке защитить девушку вступил с ними в конфликт.

В результате двое человек напали на подростка, после чего к массовому избиению подключилось еще несколько их приятелей. Известно, что в результате инцидента школьнику разбили губу, также у него остался ушиб на ноге.

Отец пострадавшего подростка заявил, что инцидент произошел на территории у озера. Только один из отдыхающих там мужчин вмешался в конфликт и разогнал хулиганов.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на 12-летнего мальчика в подмосковной электричке.