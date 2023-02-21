Стало известно о способе решить конфликт «отцов и детей» с помощью интернета

О способе решить конфликт «отцов и детей» с помощью интернета «Мосленте» стало известно в ходе интервью с лингвистом, доктором филологических наук, профессором, заведующим лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максимом Кронгаузом.

По словам эксперта, разрыв в языке между поколениями усилился в 90-е годы. Однако появление новых вариантов языка — полезная вещь. Например, интернет позволил стереть границу между письменным и устным языком, которая долгое время присутствовала в разных языках.

«Сейчас в интернет-среде много языковой игры, сокращений, сжатия слов и многих других явлений. Речь подстроилась под нее. И это большое счастье, что язык обладает способностью подстраиваться под наши нужды», — рассказал Кронгауз.

Кроме того, интернет позволил присутствовать в одном информационном пространстве представителям разных поколений. И, несмотря на то, что в социальных сетях образуются свои закрытые сообщества по интересам, в которых формируется свой специфический жаргон, отдельным словам и понятиям свойственно прорываться в общее поле. В результате люди разных возрастов узнают и начинают употреблять новые слова. Например, слово «кринж» уже нельзя назвать исключительно молодежным. Оно теперь общее, пояснил лингвист.

Ранее кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов также раскрыл секреты бесконфликтного общения между разными поколениями.