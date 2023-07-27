11:21, 27 июля 2023
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Конфликт со стрельбой произошел в Подмосковье
Двое мужчин пострадали в результате конфликта со стрельбой в Балашихе.
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Конфликт со стрельбой произошел в подмосковной Балашихе. В результате инцидента пострадали двое мужчин, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.
По данным главка, между двумя жителями микрорайона Саввино произошел конфликт, в результате которого один из них применил травматический пистолет.
Сообщается, что в ходе инцидента участники конфликта получили травмы различной тяжести, пострадавших госпитализировали. По данному факту проводится проверка, сообщили в МВД.
Ранее драка со стрельбой произошла в московском кафе.