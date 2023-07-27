Конфликт со стрельбой произошел в Подмосковье

Конфликт со стрельбой произошел в подмосковной Балашихе. В результате инцидента пострадали двое мужчин, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

По данным главка, между двумя жителями микрорайона Саввино произошел конфликт, в результате которого один из них применил травматический пистолет.

Сообщается, что в ходе инцидента участники конфликта получили травмы различной тяжести, пострадавших госпитализировали. По данному факту проводится проверка, сообщили в МВД.

Ранее драка со стрельбой произошла в московском кафе.