Москвичи поделились историями о конфликтах со школьными учителями
Москвичи вспомнили конфликтные случаи, в которых принимали участие школьные учителя. Своими историями жители столицы поделились в беседе с «Мослентой».
27-летний фотограф Дмитрий сообщил, что, когда ему было 14 лет, в школу пришла новая учительница истории, которая стала убеждать ученика в отсутствии у него интеллекта. В десятом классе у молодого человека начались сильные головные боли. Перед очередной контрольной он рассказал о приступе мигрени педагогу в надежде на то, что его отпустят в медпункт.
«Ее ответ я помню до сих пор: "Что, Дима? Голова болит? А ты инвалид? Раз такой больной, так иди и оформи себе инвалидность! Калека!" Громко, четко, при всех. Что я должен был ей ответить? Вернулся на место, дотерпел до звонка, сдал контрольную, получил свой "тройбан" и прозвище "инвалид" на оставшиеся полтора года. Правда, пользовалась им только учительница. Честно? До сих пор ее за это не простил. И вряд ли получится», — признался собеседник.
36-летняя москвичка, директор интернет-магазина Анастасия рассказала, что по семейным обстоятельствам много лет прожила в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый ее родной язык — английский. Однако по приезде в Москву при поступлении в шестой класс она не понравилась учительнице английского. Антипатия педагога, по словам женщины, систематически приводила к занижению оценок, имели место и прямые оскорбления.
Как вспоминает Анастасия, конфликты в школе были у нее и с другим педагогом. «Я постоянно чувствовала себя изгоем. На уроках математики я часто слышала, например, что у меня нет мозгов. Учительница издевалась надо мной перед всем классом. Всем было весело. А я ее ненавидела», — поделилась своим опытом женщина.
Ранее стало известно, что в московских школах появились службы примирения, главной задачей которых является формирование психологически безопасной среды.