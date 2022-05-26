Москвичи поделились историями о конфликтах со школьными учителями

Москвичи вспомнили конфликтные случаи, в которых принимали участие школьные учителя. Своими историями жители столицы поделились в беседе с «Мослентой».

27-летний фотограф Дмитрий сообщил, что, когда ему было 14 лет, в школу пришла новая учительница истории, которая стала убеждать ученика в отсутствии у него интеллекта. В десятом классе у молодого человека начались сильные головные боли. Перед очередной контрольной он рассказал о приступе мигрени педагогу в надежде на то, что его отпустят в медпункт.

«Ее ответ я помню до сих пор: "Что, Дима? Голова болит? А ты инвалид? Раз такой больной, так иди и оформи себе инвалидность! Калека!" Громко, четко, при всех. Что я должен был ей ответить? Вернулся на место, дотерпел до звонка, сдал контрольную, получил свой "тройбан" и прозвище "инвалид" на оставшиеся полтора года. Правда, пользовалась им только учительница. Честно? До сих пор ее за это не простил. И вряд ли получится», — признался собеседник.