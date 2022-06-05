Известная писательница озвучила реальную причину развода Королевой и Николаева

О самых некрасивых расставаниях российских звездных пар рассказала известная писательница и предприниматель Лена Ленина. В частности, в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), она озвучила реальную причину развода певицы Наташи Королевой и композитора Игоря Николаева.

«Игорь вернулся домой и, по классике жанра, застал молодую жену с любовником. Понять можно каждого из участников этого конфликта. Наташе было трудно устоять перед красавцем, очень обаятельным Тарзаном. Но Игорь — человек такой тонкой душевной организации, поэтому измена стала для него очень большой травмой», — рассказала Ленина.

Писательница отметила, что хоть и прошло много лет, о разводе Николаева и Королевой вспоминают до сих пор. «К счастью, Игорь пережил это, снова женился, у него прекрасный ребенок… Но тем не менее мне всегда жалко творческих людей, особенно людей публичных, с которыми партнеры поступили как слоны в посудной лавке. Потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить», — подчеркнула она.

Ленина вспомнила и о других наделавших шума расставаниях. Так, она одобрила решение Андрея Аршавина бросить Юлию Барановскую по телефону, назвав этот способ интеллигентным. А развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова писательница считает «чемпионом» по некрасивости.

Ранее московский шоумен Гоген Солнцев назвал причины развода с 66-летней Екатериной Терешкович. Среди прочего шоумен отметил, что пенсионерка била его.