Люди
09:11, 04 марта 2023
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Москвичам пообещали «королевскую ночь» в лагере для взрослых

Москвичам пообещали «королевскую ночь» в лагере для взрослых
Фото: Предоставлено организаторами лагеря

«Королевскую ночь», как в детских лагерях (последняя ночь перед отъездом, когда принято не спать до самого рассвета — примечание «Мосленты»), пообещали создали лагеря для взрослых «Продленка» москвичам и жителям Санкт-Петербурга в возрасте от 18 лет. О работе лагеря рассказали «Мосленте» организаторы.

«"Продленка" — место, где люди старше 18-ти, могут отдохнуть, найти новых друзей, расслабиться и повеселиться. Ядро – отдыхающие 28-35 лет из Москвы и Питера», — рассказали они.

Здесь всех тех, кто никогда не был в лагере в детстве или же хочет повторить те эмоции, ждет та самая атмосфера: новые друзья, дискотеки и танцы.

Ранее способ адаптировать ребенка к поездке в летний лагерь раскрыла психолог, тележурналист, ведущая телеканала «Доктор» Елена Толстая. Она посоветовала начинать этот процесс заранее и подходить к нему комплексно.

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Moslenta, 2023 г. 18+

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