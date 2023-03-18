Раскрыта стоимость продуктовой «корзины счастья» для москвичей

Стоимость продуктовой «корзины счастья» для москвичей, куда входит набор продуктов с высоким содержанием триптофана, рассчитали аналитики «СберМаркета». По результатам исследования, имеющимся в распоряжении «Мосленты», набор из темного шоколада, орехов, бананов и сыра обойдется горожанину в среднем в 700 рублей.

За 657 рублей можно купить один килограмм бананов, 200 граммов сыра, 150 граммов орехов и плитку темного шоколада весом 80 граммов. Отмечается, что наиболее популярным шоколадом у столичных жителей является «Бабаевский», далее Ritter Sport, продукция бренда «Россия — щедрая душа», темный шоколад «Фабрики имени Крупской» и «Вдохновение».

Ранее стала известна средняя стоимость приготовленного дома постного обеда в Москве. По данным «СберМаркета», прием пищи может обойтись в 143 рубля.