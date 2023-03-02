Стала известна средняя стоимость постного обеда в Москве

«В меню такого обеда входит порция картофельных зраз с грибами и борщ с красной фасолью. Для приготовления зраз понадобится 160 граммов картофеля, 60 граммов грибов, 40 граммов лука и панировочные сухари, а для постного борща — 150 граммов красной чечевицы, 300 граммов капусты, 100 граммов свеклы, 100 граммов лука, 70 граммов моркови, 80 граммов картофеля, 70 граммов помидоров, а также две-три столовые ложки кетчупа», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, аналитики «СберМаркета» выяснили, как изменился спрос на постные продукты. Рекордный рост показали продажи постного майонеза — за неделю до Великого поста (с 20 по 26 февраля) москвичи купили его на 72 процента больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Продажи хлеба за это же время выросли на 34 процента, фруктов — на 23 процента, а овощей — на 20 процентов. Еще на 12 процентов чаще жители столицы заказывали рыбу и постное печенье. Возглавляет рейтинг самых популярных продуктов рис — на него приходится каждый второй онлайн-заказ крупы.

Ранее был раскрыт процент соблюдающих Великий пост москвичей. Стало известно, что только 16 процентов опрошенных горожан собираются соблюдать Великий пост со всеми ограничениями.