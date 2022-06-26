Стало известно о смертельной опасности проживания с кошками

О смертельной опасности проживания с кошкой в одной квартире в беседе с Ura.ru заявил профессор, академик Европейской академии естественных наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Он объяснил, что контакт домашнего питомца с другими животными может привести их хозяев к опасным и даже смертельным последствиям. «При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний», — сообщил он.

Кутушов уточнил, что наиболее распространенными заболеваниями, которыми человек может заразиться от кошки являются бешенство, дерматомикозы, гельминтозы, токсоплазмоз, кампилобактериоз, хламидиоз, сальмонеллезы, туляремия, туберкулез, лептоспироз, пастереллез, туляремия, иерсиниоз и многие другие.

В заключении токсиколог добавил, что если питомец не покидает пределов квартиры, риски для его хозяина заразиться опасной болезнью заметно сокращаются.

Ранее доктор Александр Мясников предупредил об опасной болезни, способной передаваться от домашних кошек к человеку. По его словам, питомцы могут заразить хозяина токсоплазмозом.