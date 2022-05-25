Доктор Мясников назвал передаваемую домашними кошками опасную болезнь

Об опасной болезни, способной передаваться от домашних кошек к человеку рассказал в выпуске передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и популярный телеведущий Александр Мясников. По его словам, питомцы могут заразить человека токсоплазмозом.

«Мы заражаемся токсоплазмозом через воду, мясо, овощи и фрукты. Кошек ведь на свете миллиарды, их испражнения впитываются в воду, которая попадает в овощи и фрукты, растения, потом животные поедают эту траву, заражаются, а мы едим потом такие фрукты, овощи и мясо», — сказал врач.

Мясников рассказал, что в 90 процентах случаев токсоплазмоз находится в организме человека бессимптомно, но может проявиться при сниженном иммунитете. Особенно опасна болезнь для беременных, так как у плода при заражении может повредиться центральная нервная система. Доктор напомнил о необходимости соблюдения правил гигиены, тщательном мытье и термической обработке продуктов, употреблении кипяченой воды и пастеризованного молока.

По словам Мясникова, это паразитарное заболевание, возникающее в кишечнике у животных, однако при замене лотка, как правило, токсоплазмозом не заражаются. Кроме того, кошкам на искусственном корме опасное заболевание не грозит.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков по этой же причине посоветовал женщинам в ожидании ребенка отказаться от сна на одной кровати с питомцами.