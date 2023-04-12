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11:10, 12 апреля 2023
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В Подмосковье у кошки-чемпионки отобрали все титулы из-за поддельной родословной

SHOT: кошку-чемпионку в Подмосковье лишили всех титулов из-за отсутствия родословной.

В Подмосковье у кошки-чемпионки отобрали все титулы из-за поддельной родословной
Фото: Stephen Simpson / Globallookpress.com

У кошки-чемпионки из Подмосковья отобрали все титулы после того, как выяснилось, что у нее поддельная родословная. Стало известно, что женщина купила питомца у заводчика за 35 тысяч рублей со всеми необходимыми документами и решила заняться разведением, сообщает SHOT.

«Британская» кошка Герда завоевала множество наград на конкурсах в Москве и родила потомство, которое россиянка хотела распродать по 60 тысяч рублей за котенка. Тогда с ней и связалась хозяйка предполагаемого «дедушки» ее кошки. Женщина заявила, что ее премиальный кот не имеет отношения к кошке по имени Герда, а ее родословная — подделка.

После этого у Герды отобрали все ее титулы. Кошку вместе с котятами хозяйка стерилизовала.

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