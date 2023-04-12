В Подмосковье у кошки-чемпионки отобрали все титулы из-за поддельной родословной

«Британская» кошка Герда завоевала множество наград на конкурсах в Москве и родила потомство, которое россиянка хотела распродать по 60 тысяч рублей за котенка. Тогда с ней и связалась хозяйка предполагаемого «дедушки» ее кошки. Женщина заявила, что ее премиальный кот не имеет отношения к кошке по имени Герда, а ее родословная — подделка.

После этого у Герды отобрали все ее титулы. Кошку вместе с котятами хозяйка стерилизовала.

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