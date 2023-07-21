Бьюти-эксперт назвала пять вредных косметических добавок

В основном в составе эти компоненты перечислены как метилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен, тилпарабен и изобутилпарабен.

Далее эксперт назвала фталаты — маслянистые химические соединения без запаха, добавляемые в пластик для уменьшения его хрупкости. В косметических средствах они нужны для смешивания ингредиентов.

Влияние фталатов, по ее словам, связывают с врожденными дефектами у младенцев и нарушением гормонального фона. В составе они перечислены как диэтилфталат и моноэтил.