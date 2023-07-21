Бьюти-эксперт назвала пять вредных косметических добавок
Бьюти-эксперт Федосова назвала парабены и фталаты самыми вредными косметическими добавками.
Пять косметических добавок, портящих внешность, перечислила в беседе с «Мослентой» бьюти-эксперт, основательница бренда минеральной косметики Ecomake Анастасия Федосова. Самыми вредными она назвала парабены.
Их используют в шампунях, кондиционерах, гелях для душа и увлажняющих кремах для продления срока годности, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий. Исследования показывают, что они могут легко проникать через кожу в тело. Парабены были обнаружены в тканях у людей с раком молочной железы. Они также могут влиять на выработку гормонов, снижая эстроген
Анастасия Федосова
бьюти-эксперт
В основном в составе эти компоненты перечислены как метилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен, тилпарабен и изобутилпарабен.
Далее эксперт назвала фталаты — маслянистые химические соединения без запаха, добавляемые в пластик для уменьшения его хрупкости. В косметических средствах они нужны для смешивания ингредиентов.
Влияние фталатов, по ее словам, связывают с врожденными дефектами у младенцев и нарушением гормонального фона. В составе они перечислены как диэтилфталат и моноэтил.
Небезопасны и полиэтиленгликоли (ПЭГ). Это продукты нефтехимии. Их добавляют в косметику для волос как загустители и смягчители. На чувствительной коже ПЭГ могут вызвать раздражение. Они снижают уровень увлажненности кожи и ускоряют старение
ПЭГ обозначаются как полиэтиленоксид и полиоксиэтилен.
Кроме того, опасны минеральные масла. Их воздействие, по словам Федосовой, тесно связано с повышенным риском развития немеланомного рака кожи. Минеральное масло указано как вазелиновое масло, вазелин, сера микрокристаллина, микрокристаллический воск, озокерит, церезин парафин, парафин и синтетический воск.
Последнее — бутилгидрокситолуол (BHT). Это синтетический консервант, который разрушает гормоны, вызывает аллергические реакции и нарушает уровень тестостерона. У подопытных мышей, например, длительное воздействие высоких доз BHT вызывает проблемы с печенью, щитовидной железой и почками
Этот компонент можно найти в увлажняющих кремах, антиперспирантах и отшелушивающих средствах, пояснила эксперт.
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