Многодетная Анастасия Костенко раскрыла принципы питания

Принципы питания раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 29-летняя модель, мать троих детей Анастасия Костенко. Она отказалась от ограничений в еде.

«У меня есть небольшие секреты, которые упрощают все. Я не употребляю слово "вредности". Когда мне хочется фастфуд, я не отказываю себе. Не думаю о том, что пойду завтра отработаю в спортзале, не корю себя. Я ем тогда, когда хочу и что хочу. Мой рацион состоит из 70 процентов полезной пищи и 30 процентов бесполезной», — написала знаменитость.

Костенко рассказала, что ранее придерживалась диет, голодала, а также страдала булимией и расстройством пищевого поведения (РПП). По ее словам, не настолько важно работать с рационом, сколько с собственными мыслями. Модель также призналась в любви к спорту. «Сейчас мне достаточно немного физической активности, и я получаю прекрасный отзыв тела», — уточнила она.

Ранее Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике.