09:36, 03 апреля 2023
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Стало известно о состоянии Романа Костомарова
ТАСС: состояние фигуриста Романа Костомарова оценено как стабильное.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Состояние фигуриста Романа Костомарова оценивается как стабильное, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что Костомаров по-прежнему находится в реанимации московской больницы. Перевод из отделения возможен только после восстановления тканей. Пока ему регулярно делают перевязки.
Психологическое состояние фигуриста в норме, уточнил источник. Костомаров хочет выписаться из клиники и отправиться домой.
Ранее тренер Жулин рассказал о голосовом сообщении от Романа Костомарова.