Стало известно о состоянии Романа Костомарова

Состояние фигуриста Романа Костомарова оценивается как стабильное, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Костомаров по-прежнему находится в реанимации московской больницы. Перевод из отделения возможен только после восстановления тканей. Пока ему регулярно делают перевязки.

Психологическое состояние фигуриста в норме, уточнил источник. Костомаров хочет выписаться из клиники и отправиться домой.

Ранее тренер Жулин рассказал о голосовом сообщении от Романа Костомарова.