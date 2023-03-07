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16:27, 07 марта 2023
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Стало известно о состоянии Романа Костомарова

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова продолжил прогрессировать сепсис.

Стало известно о состоянии Романа Костомарова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О состоянии фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова стало известно Telegram-каналу Mash. У спортсмена прогрессирует сепсис.

«Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришел. Специалисты считают, что нужно резать еще выше, чтобы остановить заражение», — сообщил источник канала.

Костомаров находится в реанимации под постоянным медицинским наблюдением, уточнил Mash. Он редко приходит в сознание и с трудом реагирует на простые команды.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии Костомарова. СМИ сообщили, что что спортсмен постепенно приходит в себя, но пока еще рано говорить о положительных прогнозах.

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