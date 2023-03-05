10:00, 05 марта 2023
1 мин.
Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Фото: Komsomolskaya Pravda / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>
Новые подробности о состоянии госпитализированного в Москве фигуриста Романа Костомарова стали известны Telegram-каналу «112». Сообщается, что спортсмен постепенно приходит в себя, но пока еще рано говорить о положительных прогнозах.
«Есть подозрение, что у олимпийского чемпиона снова начался сепсис, у него синеет одна рука», — говорится в сообщении.
Скоро с фигуристом будет беседовать психолог. После стабилизации состояния Костомарова ждет длительная реабилитация.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы. Он начал двигаться. Врачи отмечали положительную динамику в его состоянии.