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10:00, 05 марта 2023
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Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Фото: Komsomolskaya Pravda / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>

Новые подробности о состоянии госпитализированного в Москве фигуриста Романа Костомарова стали известны Telegram-каналу «112». Сообщается, что спортсмен постепенно приходит в себя, но пока еще рано говорить о положительных прогнозах.

«Есть подозрение, что у олимпийского чемпиона снова начался сепсис, у него синеет одна рука», — говорится в сообщении.

Скоро с фигуристом будет беседовать психолог. После стабилизации состояния Костомарова ждет длительная реабилитация.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы. Он начал двигаться. Врачи отмечали положительную динамику в его состоянии.

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