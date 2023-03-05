Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Новые подробности о состоянии госпитализированного в Москве фигуриста Романа Костомарова стали известны Telegram-каналу «112». Сообщается, что спортсмен постепенно приходит в себя, но пока еще рано говорить о положительных прогнозах.

«Есть подозрение, что у олимпийского чемпиона снова начался сепсис, у него синеет одна рука», — говорится в сообщении.

Скоро с фигуристом будет беседовать психолог. После стабилизации состояния Костомарова ждет длительная реабилитация.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы. Он начал двигаться. Врачи отмечали положительную динамику в его состоянии.