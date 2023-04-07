11:15, 07 апреля 2023
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Стало известно об улучшении состояния Костомарова
ТАСС: фигурист Костомаров пробудет в реанимации еще около трех месяцев.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Прогноз по состоянию здоровья фигуриста Романа Костомарова стал известен ТАСС в пятницу, 7 апреля. Сейчас спортсмен чувствует себя лучше, его готовят к протезированию. В реанимации столичной больницы он пробудет еще около трех месяцев, сообщает источник агентства.
Олимпийский чемпион полностью пришел в сознание и с каждым днем чувствует себя все лучше. Поскольку его состояние стабилизировалось, врачи приступили к процедурам подготовки спортсмена к протезированию, рассказал собеседник ТАСС.
Ранее об улучшении состояния Костомарова рассказал серебряный призер Олимпиады Илья Авербух. По его словам, самочувствие фигуриста настраивает его на «осторожный оптимизм».