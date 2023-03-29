Илья Авербух рассказал о состоянии Романа Костомарова

Об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова сообщил хореограф, серебряный призер Олимпиады Илья Авербух в беседе со «Спорт-Экспресс». Он заявил, что самочувствие спортсмена настраивает его на «осторожный оптимизм».

«Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас. Но давайте подождем, пока Рома поправится, хотя бы из какого-то суеверия», — сказал хореограф.

Ранее Авербух также сообщал, что показатели здоровья Костомарова изменились в лучшую сторону. До этого стало известно, что фигуристу ампутировали пальцы на левой руке из-за начавшейся гангрены.