Раскрыты новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Новые подробности о состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова раскрыл двукратный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по конькобежному спорту Иван Скобрев. В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ он сообщил, что спортсмена иногда приводят в сознание.

«В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко», — рассказал Скобрев. Он добавил, что жена навещает фигуриста в медучреждении каждый день.

Ранее стало известно, что Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Врачи провели операцию с целью остановить некроз на теле спортсмена. Некоторые СМИ сообщили, что спортсмен лишился сразу обеих стоп.