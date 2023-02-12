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11:14, 12 февраля 2023
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Раскрыты новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Раскрыты новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новые подробности о состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова раскрыл двукратный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по конькобежному спорту Иван Скобрев. В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ он сообщил, что спортсмена иногда приводят в сознание.

«В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко», — рассказал Скобрев. Он добавил, что жена навещает фигуриста в медучреждении каждый день.

Ранее стало известно, что Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Врачи провели операцию с целью остановить некроз на теле спортсмена. Некоторые СМИ сообщили, что спортсмен лишился сразу обеих стоп.

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