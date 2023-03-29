Стало известно об изменениях в состоянии Костомарова

Об изменении в состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова, находящегося в московской больнице, стало известно Пятому каналу. По данным источника, врачам удалось остановить распространение некроза и сейчас спортсмену становится лучше. Он начинает заново учиться сидеть и самостоятельно глотать.

Сейчас олимпийский чемпион проходит специальную терапию, которая способствует восстановлению его внутренних органов. Кроме того, ему продолжают ставить капельницы и делать уколы в рамках основной терапии. Сообщается, что у фигуриста восстановилось мозговое кровообращение.

Садиться сейчас ему помогают медсестры, они же дают ему специальное жидкое питание. Поскольку некроз больше не распространяется по телу, Костомарова будут постепенно готовить к протезированию. Сейчас Роман уже может общаться, накануне он записал голосовое сообщение друзьям.

Ранее сообщалось, что фигурист полностью пришел в сознание. Ему зашили трахеостому.