Стало известно о позитивных изменениях в состоянии Романа Костомарова

Медики смогли остановить отмирание тканей у госпитализированного фигуриста, олимпийского призера Романа Костомарова. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По имеющейся информации, на сегодняшний день спортсмен находится в сознании. Ему зашили трахеостому, и в ближайшее время никаких операций не планируется. Кроме того, у пациента нормализовалось мозговое кровообращение, и ему назначали новое лечение. Препараты будут вводить с помощью капельниц и уколов.

После большой дозы лекарств Костомарову потребуется восстановление печени, поэтому сейчас врачи уделяют этому органу особое внимание, говорится в сообщении.

Ранее об улучшении состояния спортсмена сообщил также фигурист Илья Авербух.