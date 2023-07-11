Роман Костомаров показал первое занятие в спортзале после выписки из больницы

Первое занятие фигуриста Костомарова в спортзале после выписки из больницы попало на видео, опубликованное его тренером Владимиром Перепелкиным в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Спортсмен сделал репост записи у себя на странице.

«Чемп вернулся! Только вперед!» — подписал он опубликованный ролик. «Давай, чемп! Работаем! Раз, два, три. Хорошо», — говорит Перепелкин в тот момент, когда Костомаров выполняет силовое упражнение на тренажере.