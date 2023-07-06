Роман Костомаров опубликовал видео выписки из больницы
Фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы.
Фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова выписали из больницы. Видео из медучреждения спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Костомаров поблагодарил врачей и медсестер за спасенную жизнь. По его словам, персонал больницы «сделал невозможное».
«К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Спасибо всем, кто был со мной рядом», — написал спортсмен.
Костомаров попал в больницу в начале января 2023 года. Он пережил некроз, два инсульта, ампутацию обеих стоп и пальцев левой руки. Летом спортсмен начал тренироваться с протезами и делиться результатами на видео.