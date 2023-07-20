Костомаров рассказал о состоянии после выписки из больницы

«Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня», — сообщил Костомаров.

Фигурист отметил, что ему необходимо и дальше «бороться и не сдаваться». Он добавил, что благодаря поддержке Домниной у него получается справляться с трудностями.

Ранее Костомаров показал первое занятие в спортзале после выписки из больницы. Спортсмен продемонстрировал упражнения на тренажере в протезах.